La battaglia silenziosa di Alex Zanardi: migliorano le sue condizioni, ecco come sta

E’ una battaglia silenziosa quella che Alex Zanardi sta combattendo all’ospedale San Raffaele di Milano esattamente da 91 giorni – lo riporta Adnkronos. Il campione amato dagli italiani e ritenuto un simbolo di tenacia e amore per lo sport, dopo l’incidente con la sua handbike su una strada provinciale in provincia di Siena, è approdato all’ospedale San Raffaele di Milano il 24 luglio scorso. Oggi compie 54 anni ed è stato per lui un compleanno ‘blindato’, a quanto apprende l’Adnkronos Salute. Troppi i pericoli dal mondo fuori, con i contagi da Sars-CoV-2 che si stanno impennando.

Per preservarlo, in questo momento di estrema fragilità in cui sta lottando per continuare il suo lento ritorno alla vita, ultimamente sono state alzate ulteriormente le restrizioni negli accessi. E quindi anche una ricorrenza importante per i suoi cari come il compleanno ha dovuto rendere conto delle norme di sicurezza anti Covid. Da quando è nell’Irccs milanese, Zanardi ha subito 6 interventi in tutto, anche di ricostruzione cranio-facciale. Non è più in terapia intensiva, ma in un letto attrezzato per fare anche riabilitazione.