La 21enne spagnola Laura Salvo, copilota al Rally Vidreiro in Portogallo, perde la vita a causa di un incidente

In Portogallo, al Rally Vidreiro, una tragedia ha segnato la quinta prova del campionato e secondo appuntamento valido per la Peugeot Rally Cup Iberica 2020. Un’auto che partecipava alla gara, in un tratto in cui si procede ad alta velocità, ha improvvisamente sbandato andando ad impattare violentemente contro il tronco di un albero. A bordo il pilota Miquel Socias e la co-pilota spagnola 21enne Laura Salvo. Sul posto sono rapidamente intervenuti i soccorsi che hanno fatto tutto il possibile per salvare la giovane co-pilota, cercando di rianimarla. Laura Salvo è stata anche portata in una zona dove fosse possibile far atterrare un elicottero di emergenza medica, ma alla fine la 21enne è deceduta sul posto.

La giovane si era da poco laureata in Legge e sognava di entrare in Polizia. La passione per i motori le era stata trasmessa dal padre, un pilota affermato.

La notizia è stata riportata da diverse testate giornalistiche nazionali ed internazionali gettando nel lutto il mondo degli appassionati di motoristica.