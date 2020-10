Juve-Napoli, ultime Sky: Il Napoli resta a casa, domami tamponi e poi a Castel Volturno.

Fonte Sky: “Il Napoli non si presenta a Torino. La squadra resterà a casa per tutta la giornata di oggi . Domani i giocatori si sottoporranno ai tamponi anti -Covid 19 allo stadio San Paolo. I giocatori che risulteranno negativi ai tamponi naso-faringei andranno a Castel Volturno. Gli altri resteranno nei propri domicili. Nel ritiro del Napoli i giocatori resteranno in isolamento fiduciario per 14 0 quindici giorni.”