Juve-Napoli rinviata? #Vesuvio in tendenza sui social, i bianconeri: “Lavali col fuoco”

Non solo il ballottaggio politico a Sorrento tra Coppola e Gargiulo. La sfida più accesa è anche tra Napoli e Juventus, in particolar modo tra le tifoserie.

Gli azzurri non sono partiti per la trasferta di Torino a causa della positività di due giocatori al coronavirus. L’Asl ha impedito ai giocatori di partire, consigliando l’isolamento. La Juventus, però, sembra non accettare questa decisione: ieri sera la società ha fatto sapere che la prima squadra sarà regolarmente in campo questa sera. Si va dunque verso una vittoria a tavolino per 0-3? Tutto è ancora da stabilire, è in corso un vertice della Figc e la Lega Serie A che probabilmente opterà per un rinvio.

Intanto è impazzato nelle ultime ore l’hashtag #Vesuvio sui social, dove la storica rivalità tra i tifosi ha fatto tremare tutti gli utenti di Twitter, Instagram e Facebook, che hanno pensato per un istante ad un evento catastrofico legato al vulcano partenopeo. Nessun allarme, il Vesuvio dorme ancora tranquillo. Si tratta solo della malvagità di quella fetta di tifosi che rendono il calcio uno sport “malato”.