TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

v

Juve-Napoli, Piccinini: “Serviva buonsenso: si poteva rinviare. Così classifica falsata”

Ospite come di consueto in studio a Sky, Sandro Piccinini ha commentato la mancata disputa di Juventus-Napoli:

“Io non dico solo che il campionato deve finire, ma che deve finire in maniera regolare. A me già questo 3-0 a tavolino non piace, così facendo avremo già domani una classifica leggermente falsata. Un po’ di buonsenso ci vuole: credo che in via del tutto eccezionale si sarebbe potuta rinviare”.