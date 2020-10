Juve-Napoli. L’ora del giudizio universale è questa!

Ora è ufficiale . Oggi il giudice sportivo si pronuncerà sulla mancata presenza del Napoli a Torino nella sfida contro la Juventus. Mancanza giustificata dall’imposizione dell’ASL che impedì la partenza della squadra intera in virtù della positività al Covid-19 di due giocatori, Zielinski ed Elmas. All’orizzonte non ci dovrebbe essere partita persa a tavolino del Napoli ma al massimo uno o due punti di penalizzazione. Cosa assurda perchè non solo il Napoli è stato fermato quando era pronto a prendere l’aereo. ma perchè è stata un’imposizione di un ente statale come l’ASL. Siccome il comitato tecnico scientifico ha confermato i pieni poteri dell’ASL nella decisione finale sull’isolamento fiduciario ” la bolla”, il Napoli è in piena regola statale. L’orario del giudizio universale sarà tra le 16 e le 17.00 di oggi 14/10/2020.