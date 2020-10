Jurassic world , le Iene o il Grande Fratello questa sera in tv , martedì 6 ottobre 2020 all’era del Covid, con le ordinanze della Regione Campania e De Luca che da Napoli incombe e chiude le serate, tutti a casa .. Allora cosa vediamo?

Canale5 alle 21.20 proporrà il film “Jurassic World – Il regno distrutto”. Sono passati tre anni da quando il parco tematico di Jurassic World è stato distrutto dai dinosauri scappati dalle gabbie di contenimento; Isla Nublar adesso è un luogo selvaggio abbandonato dagli umani dove i dinosauri sopravvissuti cercano riparo nella giungla. Al risveglio del vulcano, inattivo fino a quel momento, Owen (Chris Pratt) e Claire (Bryce Dallas Howard) intraprendono una campagna per salvaguardare le specie di dinosauri ancora in vita da un evento di distruzione di massa. Owen è intento a cercare Blue, il suo principale velociraptor ancora disperso nella foresta, mentre Claire nel frattempo ha sviluppato un rispetto nei confronti di queste creature, divenute ormai la sua missione. Giunti sull’isola proprio mentre la lava inizia a scorrere, i due scoprono anche una cospirazione di portata globale che potrebbe far ritornare l’intero pianeta a un rovinoso stato di disordine come non si vedeva dalla preistoria.

su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “I giardini della memoria”: in una gravina appena fuori Matera viene ritrovato il cadavere mummificato di Domenico Grieco, un noto architetto scomparso nel nulla quindici anni prima. Imma non è del tutto convinta si tratti di un incidente come molti credono, compreso il Procuratore capo. E con l’arrivo dei primi risultati investigativi l’intuizione di Imma che si tratti di omicidio si rafforza…

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Un’ora sola vi vorrei”. Enrico Brignano intrattiene il pubblico con uno show di varietà: monologhi, musica e divertimento, per ridere ed offrire spunti su costume ed attualità…

Su Italia1 alle 21.15 andrà in onda “Le Iene show”. Al timone del programma Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, con le voci irriverenti della Gialappa’s Band. Il giovedì, sempre in prima serata, a partire dall’8 ottobre si alternano alla conduzione il trio composto da Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani e quello femminile formato da Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri.

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre, Rete4 e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 c’è “#cartabianca”, condotto da Bianca Berlinguer; su Rete4 alle 21.20 “Fuori dal coro”, condotto da Mario Giordano; e su La7 alle 21.15 “diMartedì”, condotto da Giovanni Floris.

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.20 “The Counselor – Il procuratore”; su Rai5 alle 21.15 “La classe – Entre les murs”; su Iris alle 20.55 “Il Grinta”; e su Italia2 alle 21.05 “Beverly Hills Cop III – Un piedipiatti a Beverly Hills III”.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Drop Dead Diva”; su La5 alle 21.05 la replica del “Grande Fratello Vip”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”; e su Real Time alle 21.20 il docu-reality “Matrimonio a prima vista Italia”.

