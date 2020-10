Ischia. Venezuelano si introduce illegalmente in un albergo chiuso per trascorrere qualche giorno di vacanza e ne approfitta per rubare

Ischia. Un 32enne di origini venezuelane durante la notte è entrato in un hotel che si trova nella zona centrale dell’isola, così come riportato in un articolo su “Il Golfo 24” a firma di Gaetano Ferrandino. La struttura ricettiva era chiusa da alcuni giorni una volta terminato il periodo estivo e l’uomo aveva deciso di utilizzarla come un albergo personale per potersi godere una vacanza tranquilla ed a costo zero. . A rovinare i suoi piani sono stati i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Ischia che, ricevuta la segnalazione di una presenza clandestina all’interno dell’albergo, si sono recati all’interno della struttura sorprendendo il 32enne nel mentre, all’interno di una stanza poco illuminata, era intento a sottrarre degli oggetti occultandoli in una borsa. Il venezuelano veniva fermato e sottoposto a perquisizione personale che consentiva di rinvenire all’interno della borsa diversi oggetti di valore tra i quali un tablet che il proprietario dell’albergo riconosceva come proprio. E, tra l’altro, riconosceva come suoi anche gli abiti indossati dal soggetto. Il 32enne è stato denunciato ed accusato di furto.