Allenamenti calcio Napoli.

La squadra in avvio ha svolto lavoro di scarico a gruppi. Successivamente esercitazioni atletiche finalizzate alla forza. Chiusura con circuit – training in palestra. Terapie, palestra e lavoro sul campo per Lorenzo Insigne. Impegno e sacrifici per il capitano per ritrovare confidenza con il pallone e la migliore condizione di forma utile per le prossime gare di campionato.