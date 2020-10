INN BUFALITO OSPITA NINO AVERSA E I RACCONTI DEL SENTIERO

La ricetta è sempre la stessa, gli ingredienti sono solo due Cultura & Cibo. Cultura intesa come conoscenza e storia del nostro territorio, il cibo è quel del target della taverna mediterranea dei Fratelli Attardi, bufalo in mille modi. Chi meglio di Nino Aversa può raccontare questi sentieri, che addirittura in certe giornate lo compie due volte all’alba e al tramonto. Da Giustino Fortunato all’amico pastore che si propone come tappa obbligata presso il suo capanno, tante storie nella storia del pezzo di territorio Patrimonio dell’Umanità. Ma anche il feed back, il ritorno fatto dalle impressioni, le emozioni, le espressioni, le sensazioni di chi attraverso con lui questa autostrada di un tempo, che collegava la parte nord del golfo di Salerno con il Golfo di Napoli.

In questo ciclo di incontri del giovedì, hanno preso parte il fotografo Gianfranco Capodilupo, le Ville Romane Marittime, le Sirene di Enzo Puglia. Masaniello di Fabrizio Guastafierro, e ci auguriamo tante altre personalità della cultura sorrentina ancora , disposte a condividere saperi e conoscenze.

Un ruolo importante, in questo contesto, lo svolge lo chef, che riesce a variegare i piatti del menu e a offrire nuovi sapori, per questo incontro è previsto un risotto con zucca salciccia di bufalo e formaggio caprino.

Ovviamente il protocollo covid impone la prenotazione obbligatoria presso il ristorante 081 3656975.