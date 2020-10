Incontro dei sindaci della penisola sorrentina per l’emergenza Covid-19. Ecco cosa è stato deciso

A seguito dell’incontro tra i primi cittadini della penisola sorrentina gli stessi, attraverso i social, comunicano che: “I Sindaci della Penisola sorrentina si sono riuniti questa sera, presso il Municipio di S. Agnello, per discutere dell’emergenza sanitaria in corso e condividere un indirizzo unitario. Tutti sindaci, anzitutto, ribadiscono l’impegno profuso negli ultimi mesi per garantire il rispetto dei protocolli di sicurezza nell’ambito delle strutture scolastiche di competenza comunale. Infatti, ovunque, sono stati intrapresi interventi per garantire spazi adeguati alla popolazione scolastica o con lavori o mediante il reperimento di aule aggiuntive. Tutto ciò in quanto la scuola è universalmente considerata uno dei luoghi fondativi dell’identità personale e collettiva.

Ad oggi l’evoluzione nei casi di contagio presenti sui nostri territori sta creando una legittima apprensione tra i cittadini ed un altrettanto legittima aspettativa di misure idonee da parte dei poteri pubblici. In questa fase abbiamo deciso di adottare misure collaterali atte a limitare assembramenti nei luoghi pubblici.

Pertanto, i sindaci si impegnano ad emanare un’ordinanza di sospensione per tutte le attività sportive non agonistiche che si tengono in strutture di competenza comunale.

Inoltre, sono sospesi gli accessi ai parchi giochi, ai parchi pubblici comunali nonché ai centri anziani, anche i mercati rionali sono da considerarsi sospesi.

E’ rivolto un invito alle forze dell’ordine presenti sui nostri territori ed una precisa disposizione ai comandi delle Polizie Municipali affinché assicurino la massima vigilanza su tutte le attività aperte al pubblico per garantire il più rigoroso rispetto delle norme sul distanziamento e quelle previste dai protocolli sanitari.

Al tempo stesso, i sindaci di comune accordo chiedono un incontro urgente con l’AD di Eav, dottor Umberto De Gregorio, al fine di ottenere su treni e bus aziendali il rispetto delle distanze tra gli utenti, anche incrementando il numero delle corse.

Al momento non è prevista alcuna limitazione o chiusura nell’accesso alle scuole, fatto salvo quanto disposto dalle singole istituzioni scolastiche in ragione di casi di contagio.

In ogni caso, le Amministrazioni comunali sono impegnate in un lavoro costante di monitoraggio e di condivisione dei dati e si riservano di adottare ulteriori e più incisive misure nel caso fosse necessario”.