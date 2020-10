Incidente a Tordigliano . Il ragazzo veniva da Positano verso Piano di Sorrento ed è stato investito, in ospedale con fratture. L’incidente di Tordigliano ( nel territorio di Vico Equense ) di domenica ha purtroppo visto un ragazzo, a cui va il nostro abbraccio affettuoso da parte di tutta la redazione di Positanonews, investito e ferito. Il ragazzo veniva dalla Costa d’ Amalfi quando arrivato a Tordigliano voleva fermarsi con la ragazza, ma da dietro è sopraggiunto un altro mezzo investendolo. La dinamica esatta dell’incidente verrà accertata da periti e autorità giudiziarie. Ma il tratto in questione è notorio che molti centauri lo percorrono in velocità. La S.S. 163 Amalfitana in questo tratto diventa una pista e l’ANAS , o le istituzioni, le province di Salerno e Napoli, la Regione Campania, chi di competenza potrebbe prendere provvedimenti con sistemi per rallentare le corse e telecamere. Al ragazzo auguriamo tutti di cuore una buona e presta guarigione.