In costiera amalfitana la sperimentazione della micro-mobilità elettrica

In Costiera Amalfitana nel mese di luglio è iniziata una fase di sperimentazione e ricerca sulla micro-mobilità elettrica, così come riportato in un articolo di “La Repubblica”. Dalla città di Positano fino ad arrivare a Vietri sul Mare, su tutto il territorio della costiera per un periodo di tre mesi ci sarà l’opportunità di testare i monopattini elettrici che consentiranno di poter percorrere ben 60 chilometri, a beneficio dei residenti e dei turisti. Si tratta del primo esempio di trasporto intermodale nel territorio che integra al trasporto marittimo l’ultimo miglio elettrico. Il tutto fa parte di un progetto ben più ampio che prevede sul territorio della costiera amalfitana anche l’installazione di 37 colonnine per il caricamento elettrico dei mezzi ecologici. Un modo per far capire che la nuova frontiera dei trasporti elettrici non riguarda solo le grandi città ma anche le realtà più piccole ed i territori con una tipicità particolare e delle difficoltà oggettive proprio come quello della costiera amalfitana.