Il VLOG della youtuber da 300 mila iscritti tra la Costa d’Amalfi, Positano e Sorrento

Non si conterebbero neanche sulle dita di due mani gli influencer che l’estate appena trascorsa hanno messo piede in costa d’Amalfi e Sorrento, in particolare a Positano, dove si è registrato un vero e proprio boom inaspettato a causa del covid-19, soprattutto a Ferragosto.

Learn Italian with Lucrezia – Lucrezia Oddone è solo una dei tanti youtuber che hanno reso protagonista il nostro territorio in tutto il mondo grazie ai “VLOG” (Video che raccontano esperienze e viaggi) nella cornice di scenari pazzeschi da Meta a Sorrento e Massa Lubrense alla Marina di Puolo, Positano

All’inizio di settembre ho trascorso cinque giorni sulle Penisola Sorrentina, visitando anche altri posti sulla Costiera Amalfitana – scrive la giovanissima Lucrezia. Sono stati cinque giorni di vacanza per me, però ho comunque voluto registrare alcuni attimi delle mie giornate per mettere insieme questo video. Spero vi piaccia!