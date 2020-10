Il virus continua a diffondersi anche in provincia di Salerno, dove è boom con 41 contagi come scrive Il Mattino sul resoconto sul coronavirus covid-19 . Ma anche l’Agro continua a destare preoccupazione. Il virus che non sembra dare segnali di ritirata: 23 positivi a Pagani, 16 a Nocera Inferiore, 13 a Scafati e Nocera Superiore, 11 ad Angri e Sarno. In tutto sono 111 i nuovi infettati nella Valle del Sarno, con un caso anche a Bracigliano, a Corbara 2, Castel San Giorgio 2, Roccapiemonte 7, San Valentino Torio 4, Sant’Egidio del Monte Albino 5, Siano 3.