Il sindaco di Sorrento Coppola e quello di Sant’Agnello Sagristani sulla chiusura delle scuole: “Valuteremo altre soluzioni”

C’è grande attesa per ciò che verrà deciso dai sindaci dell’intera penisola sorrentina che questa sera si incontrano presso il Municipio di Sant’Agnello per confrontarsi sulle decisioni da prendere dato l’aumento negli ultimi giorni di contagi sull’intero territorio. Il tema principale è quello delle scuole e si dovrà valutare se chiuderle oppure no.

Il Sindaco di Sant’Agnello Piergiorgio Sagristani, come riportato da Talepiano, afferma che la situazione delle scuole è sicuramente da monitorare ma che, al momento, non costituisce la priorità anche perché, fino ad ora, nessun contagio è avvenuto all’interno degli ambienti scolastici e tutti i bambini risultati positivi hanno contratto il virus all’esterno della scuola. Quindi si potrebbe valutare delle sospensioni temporanee delle attività scolastiche ma non delle vere e proprie chiusuere. Il primo cittadino santanellese precisa che sono diverse le chiusure temporanee e precauzionali che vengono invece disposte per esigenze sanitarie, come è capitato per i plessi del territorio comunale.

Anche il sindaco di Sorrento Massimo Coppola esprime la propria opinione in merito affermando che è necessario in primis fare una distinzione tra le scuole superiori, dove la didattica a distanza sarebbe comunque efficace, da quelle medie ed elementari dove la didattica a distanza resta l’ultima scelta da fare. Ed aggiunge che, se si dovrà intervenire con delle misure più restrittive, sarà opportuno concentrarsi sui luoghi in cui si sono registrati i contagi.

Di diverso avviso resta il sindaco di Piano di Sorrento Vincenzo Iaccarino che propende per la chiusura delle scuole per il periodo di un mese. La chiusura però dovrà riguardare anche tutti contesti esterni associativi, sportivi cioè i luoghi dove gli assembramenti si concretizzano spontaneamente e pericolosamente. Anche il sindaco di Meta Giuseppe Tito valuta l’ipotesi della chiusura delle scuole.