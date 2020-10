Il San Vito Positano in cerca di nuovi soci per la nuova stagione. Il San Vito Positano, squadra della perla della Costiera Amalfitana, in vista della nuova stagione del campionato 2020/2021, è alla ricerca di nuovi soci e collaboratori per rendere la squadra sempre più forte e competitiva. In questo periodo storico particolare, l’unione è fondamentale: “Più uniti siamo, meglio è”.

Il San Vito Positano ha grandi idee che sta attuando per questa stagione, partendo già dal mercato. Sono diversi, infatti, i colpi della società giallorossa, per il campionato di promozione, dopo il buon piazzamento dello scorso anno.