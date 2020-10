Il ruggito post Covid del San Vito Positano 2- 0 alla prima di Campionato

Positano ( Salerno ) . Raia al 23esimo minuto e Gargiulo al 42esimo su rigore regolano la prima importantissima uscita di campionato della nostra squadre del cuore, il San Vito Positano. Una vittoria meritata e sofferta dopo tanti mesi di lockdown per il coronavirus Covid – 19 e dopo tante partite rinviate appunto per il rischio contagio. Dopo il prologo della Coppa Italia di categoria parte anche, insiema alla all’Eccellenza, il secondo campionato regionale dilettantistico ovvero la Promozione in Campania . Nel gruppo E sono quattoridici le formazioni inserite, tutte salernitane, mentre in quello D due, San Vito Positano e Victoria Marra, che proprio oggi si sono sfidate sul campo del San Marzano . Il San Vito è stato accorpato, per motivi geografici, in squadre della provincia di Napoli dai Monti Lattari all’area Vesuviana, c’è da Capri il Real Anacapri, dai Monti Lattari Agerola e Sant’Antonio Abate con Santa Maria La Carità, mentre dalla Costa d’ Amalfi a quella di Sorrento abbiamo il Massa Lubrense in Penisola Sorrentina. Ricordiamo che il San Vito ha cominciato in sicurezza la scuola calcio al Campo di Montepertuso Vittorio De Sica e che

Ecco il tabellino delle partite da Tuttocampo

Prima della partita il pranzo, beneaugurante a quanto pare, da Ciro Smaldone , Trattoria Rispoli di Angri, nella foto dell’accompagnatore Maurizio De Lucia che Positanonews ringrazia.