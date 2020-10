Il Presidente della Campania Vincenzo De Luca smentisce la lunga attesa per effettuare i tamponi e conoscere i risultati

Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca affronta il tema delle attese per sottoporsi ai tamponi ed i tempi per ottenere i risultati. De Luca specifica come, attraverso i media ed i canali di informazione, siano state trasmesse notizie di 700 persone ferme nei locali dell’Asl Na 1 in attesa di effettuare i tamponi. E si aggiunge che per fare i tamponi a casa si aspetta 10 giorni. Tutto falso, tuona De Luca. L’ASL NA 1 informa che i cittadini che si recano a fare il tampone senza prescrizione del medico determinano un affollamento.

L’Asl per evitare problemi, anche se si presentano senza autorizzazione e richiesta del medico di famiglia, decide di fare comunque i tamponi a tutti, ma stabilisce delle fasce orarie con circa 70-80 persone ogni ora. Si prendono quindi i numeri senza dover aspettare davanti alla sede sanitaria.

Per quanto riguarda, invece, coloro che si prenotano sulla piattaforma dell’Asl (circa 300 persone al giorno) non ci sono attese.

L’USCA (Unità Speciale di Continuità Assistenziale) dell’ASL NA 1 è chiamata a fare un lavoro complicato. Vi è una postazione della Napoli 1 che è dedicata ai tamponi per le classi scolastiche per dare l’esito del tampone in giornata.

Si fanno tamponi alle Forze dell’Ordine, ai Vigili del Fuoco, alle Forze strategiche, alla residenza sanitarie assistite.

Se si presentano un centinaio di persone senza prenotazione è chiaro che si determina un problema. Ma non esiste il tempo di attesa a domicilio di 10 giorni, massimo 48 ore ed arriva il personale dell’Asl a fare il tampone. L’Asl riesce a dare l’esito dei tamponi in 12 ore per 2.300 tamponi al giorno, tranne qualche caso sporadico.