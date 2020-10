IL PENSIERO DI NATALE DE GREGORIO su Coraggio e libertà.

Mi dispiace, ma non credo alle manifestazioni spontanee. Siamo davanti a una rivolta criminale organizzata, come spesso accade a Napoli quando c’è occasione di far salire la tensione e di creare disordini in città. Il tema non cambia, così come i delinquenti che si rendono protagonisti di questo schifo. La verità in questo momento è solo una: bisogna sapersi distinguere, essere equilibrati ed evitare colpi di testa. I fumogeni, il lancio di oggetti e le cariche alla polizia sono atti vergognosi da cui tutti dovrebbero prendere le distanze, cittadini in disaccordo con De Luca compresi.