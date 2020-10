Il Napoli risponde alla vergognosa decisione del giudice sportivo

Il Napoli, calcio, vittima dell’ingiusta sconfitta a tavolino per 3-0 e dell ‘ingiusto punto di penalizzazione ha risposto al giudice sportivo Mastrandrea, con un comunicato inviato tramite tweet. In questo tweet, ha prima ribadito che ha sempre rispettato le regole e poi ha confermato la propria fiducia nella decisione dei prossimi gradi di giudizio. Il Napoli sicuramente ricorrerà prima al Consiglio Federale e poi se ce ne fosse bisogno al Tar del Lazio. La partita dell’onestà da parte del Napoli è appena iniziata. Ecco il testo del tweet societario in merito alla vergognosa decisione.

“La SSCN da sempre rispetta le regole e la legge. Attende con fiducia l’esito dell’appello credendo fermamente nella Giustizia”.