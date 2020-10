IL MUSEO CORREALE NELLE PAROLE DI STEFANO CAUSA

Il prof Stefano Causa, nella cortese intervista concessa agli inviati di Positanonews, per la mostra Luca Giordano al Capodimonte, a sorpresa parla con enfasi ed emozione del Museo Correale. Meriterebbe una maggiore attenzione, dice, riferendosi non solo alle opere giordanesche, ma a tutto il contenuto del Correale. Egli invita i sorrentini a visitare prima il Correale e poi la mostra di Capodimonte.Ricordiamo che Raffaello Causa nel 1959 fu colui che sistemò la collezione Correale, ed era un punto di Riferimento per la Direttrice Cariello, che lo interpellava sia come competente che come direttore del Capodimonte. Ma ascoltiamo direttamente dalla sua bocca in questo video eccezionale

“

in foto il quadro di Luca Giordano Al Museo Correale