IL MINISTRO LUIGI DI MAIO : CAMPANIA ATTREZZATA PER CONTRASTARE LA PANDEMIA

“Dico agli italiani che non siamo all’ultimo miglio ma quasi. Entro fine anno avremo le prime dosi di vaccino e da inizio dell’anno prossimo inizieremo le vaccinazioni. Dobbiamo fare gli ultimi sacrifici per avere le prime dosi entro fine anno e partire con il vaccino”. Lo ha detto Luigi Di Maio a Mezz’ora in più.

Parlando della situazione a livello regionale, “escluderei una situazione fuori controllo in Campania. Sicuramente i numeri della Campania ci devono preoccupare, ma il sistema sanitario ha iniziato ad attrezzarsi già nel primo periodo pandemia e sono sicuro che la Campania ce la farà, come ce la faranno le altre regioni italiane” ha affermato il ministro degli Esteri.

Di Maio ha poi sottolineato che un nuovo lockdown “l’Italia non se lo può permettere”.