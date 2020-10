Il ministro dell\'istruzione Azzolina scrive al governatore della Campania De Luca e Fontana

Il governo centrale e le regioni in questi giorni stanno fronteggiando l’emergenza sanitaria, economica, sociale che preoccupa non poco per i dati che ci giungono dalla provincia di Napoli per esempio. De Luca da poco rieletto a furor di popolo ha emanato proprio oggi l’ordinanza che prevede l’obbligo di chiusura di tutte le attività commerciali, sociali,ricreative dal 23 ottobre al 13 novembre di tutte le attività commerciali, ricreative , sociali dalle ore 23 al 5 del giorno successivo. In questa fascia oraria sono autorizzati solo gli spostamenti per esigenze lavorative, necessità o motivi di salute. Ma è notizia di oggi dell ‘appello del ministro della istruzione Lucia Azzolina rivolto a De Luca ma anche al presidente della Lombardia Fontana che ha previsto nell’ordinanza di mercoledì la didattica a distanza per tutti gli studenti delle superiori lombarde da lunedì prossimo.

De Luca ancora più rigido ha disposto invece la chiusura di tutte le scuole, elementari comprese.

Il ministro quindi chiede espressamente di trovare soluzioni differenti da quelle adottate nel rispetto del diritto allo studio e tutelando anche la salute dei cittadini .

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala si è espresso contrario alla sola didattica a distanza che deve essere alternata , precisa il primo cittadino, a quella in presenza per le scuole di ogni ordine e grado.

La scuola , continua Sala nel suo intervento a Rtl 102.5 ,deve essere l’ultima a chiudere e Anci ,l’associazione comuni italiani ha fatto un comunicato per esprimere la propria contrarietà a tale misura osteggiata non solo dal ministro quindi.

Valeria Civale