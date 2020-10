Il Milan fa il patto con il diavolo e si qualifica all\'Europa League. Domani i sorteggi.

Il Milan affronta in Portogallo l’ultimo ostacolo per accedere all ’Europa League. La squadra avversaria è il Rio Ave, squadra portoghese di media statura. Il primo tempo è di una noia mortale. Due squadre che cercano il fraseggio per andare in vantaggio ma che non producono nessun’azione degna di nota. Di conseguenza il risultato non può essere che di 0-0. Nel secondo tempo il Milan cerca di cambiare registro. Il Milan segna al 50″, con Saelemaekers . con bel tiro all’interno dell’area portoghese.. La partita sembra essere comandata dal Milan ma il Rio Ave pareggia con Gerarldes con un bel tiro all’interno dell’area milanista. Al 91 Santos sfiora il goal che avrebbe significato eliminazione del Milan all’ Europa League ma il pallone fa la barba al palo. Si va ai supplementari. La partenza del Rio Ave è impetuosa. Bell’azione del Rio Ave che con Dala segna con un bel diagonale al 92′ Il Milan è all’ inferno ma qui fa il patto con il diavolo e la storia diventa leggenda. All’ ultimo respiro il Milan pareggia con Calhanoglu su rigore assegnato dall’ arbitrio per fallo netto di mano di Borevkovic, che viene espulso per doppia ammonizione. Si va ai rigori. Ecco la lunga sequenza.

Ismael Bennacer, goal 0-1

Gerarldes per il Rio goal 1-1

Kjaer potente ed è goal 1-2

Santos goal 2-2

Hernandez goal 2-3

Jambor goal 3-3

Diaz goal 3-4

Piazon goal 4-4

Calhanoglu goal 4-5

Augusto Felipe goal con cucchiaio 5-5

Calabria goal 5-6

Dala goal 6-6

Tonali goal 6-7

Gabirlzinho goal 7-7

Colombo alto 7-7

Nelson Monte palo palo. Incredibile

7-7

Leao goal 7-8

Pinto goal dopo respinta di Donnarumma 8-8

Donnarumma alto 8-8

Kieszek alto 8-8

Bennacer, parata 8-8

Geraldes palo 8-8

Kyaer goal 8-9

Santos para Donnarumma 8-9

Milan in Europa League grazie al patto con il diavolo . Domani i sorteggi di Europa League con il Napoli teste di serie.