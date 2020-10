Il Maresciallo Giovanni Sudano lascia la stazione di Piano di Sorrento dopo dieci anni di servizio in Penisola

Il Maresciallo Giovanni Sudano lascia la stazione di Piano di Sorrento dopo dieci anni in servizio qui in Penisola. Da oggi è a lavoro alla Caserma di Torre del Greco Centro, come Comandante di Stazione. Un incarico prestigioso. Eppure, nonostante la gioia per questo avanzamento, il Maresciallo non riesce a nascondere un po’ di tristezza, una tristezza che affida ai social: “Mi piange il cuore scrivere questo post, ma il tutto è nato da una gioia cercata, condivisa e catturata. Dopo più di dieci anni di lavoro a Piano, Meta e Penisola tutta è giunto il momento di lasciare questi luoghi stupendi per un nuovo ed importante incarico in una città vicina. In questi anni ho avuto modo di conoscere persone e famiglie stupende e la sola idea di non potervi vedere quotidianamente mi rattrista. Continuerò a frequentarvi per il sentimento che provo nei vostri confronti!!! Ringrazio gli amministratori di Piano di Sorrento e Meta per i rapporti istituzionali tenuti, ringraziamenti rivolti anche ai loro predecessori, consiglieri, dirigenti e dipendenti tutti. Un abbraccio sincero a tutti Voi anche da parte del mio fratellone Ugo e grazie per l’affetto che ci avete mostrato! Commosso …… a presto”.

Anche Giuseppe Coppola (Charly 57) ha voluto dedicare un post al Maresciallo Sudano: «“Non è la Divisa che fa l’uomo, ma è l’uomo che fa la divisa”. Grazie per le tue parole che con affetto riporto in questo post, credo che siamo tutti noi che dobbiamo ringraziarti per tutto quello che hai fatto per questa città e per tutta la Penisola sorrentina in questi ultimi 10 anni , grazie per la tua silenziosa amicizia e la tua gentilezza verso tutti noi, ti ringrazio per il tuo sorriso e soprattutto per il tuo essere uomo e poi Carabiniere, ci mancherai tanto ma ci mancherà ancor di più il grande Ugo! Grazie Grande comandante … Grazie Giovanni! Con amicizia Peppe 105 Charly 57».

La redazione di Positanonews formula i migliori auguri al Maresciallo Giovanni Sudano per il nuovo incarico che andrà a ricoprire e lo ringrazia per la sua grande disponibilità e per quanto ha fatto in questi anni per Piano di Sorrento e la penisola sorrentina.

(foto di Peppe 105)