Il Golfo di Sorrento oggi 12 ottobre 2020. Cronos yacht a vela

Al centro del golfo di Sorrento, quasi a voler sottolineare la data, il veliero CRONOS. Sailing yacht di 54 metri del 2013 con 13 cabine per 26 ospiti nel Mediterraneo Occidentale e ai Caraibi. 1000 m2 di superficie velica, un sistema di navigazione moderno e delle proprietà veliche eccellenti (15 nodi di velocità massima). Ieri era ad Amalfi , ma è in grado di girare il mondo. Il due alberi, in fortuita coincidenza, oggi, ci ricorda la scoperta dell’America da parte di Cristoforo Colombo il 12 ottobre 1492.

Cronos è un super yacht a vela con molti sport acquatici, un equipaggio accogliente di 8 persone e un design splendido. Grazie alla sua registrazione come piccola nave da crociera, la barca può accogliere numeri insoliti di passeggeri: grandi gruppi di amici, famiglie o aziende. L’agenda dello yacht è piena e include le più svariate destinazioni. E’ disponibile sia come noleggio esclusivo che in formula di charter alla cabina a 50.000 mila euro al giorno.