Il diavolo ne fa tre al povero Spezia

Il Milan protagonista di una vittoria leggendaria a Rio Ave in Portogallo scende in campo contro la neo promossa Spezia con una squadra rivoluzionata. La sfida sembra impari ma almeno nei primi 45′ c’è equilibrio totale. La partita nel primo tempo registra un retropassaggio di Calabria che Donnarumma sventa. Il Milan risponde con un tiro di Diaz che il portiere spezzino respinge. Nel secondo tempo i goal. Segna Leao con la suola della scarpa dopo una punizione di Çalhanoğlu al 56′. Il secondo goal è di Hernandez che al 75′ recupera un pallone ad Agudelo che si è addormentato, poi entra in area e con un forte diagonale segna. La sfida si conclude con il tris di Leao al 77′ che sempre con la suola della scarpa fa tris. Tre a zero come la vergognosa vittoria a tavolino che avrà la Juve che soverchiando le leggi dello stato ha dimostrato, anche se non c’era bisogno, tutta la sua arroganza e prepotenza, arroganza e prepotenza che la rende la squadra più antipatica del calcio italiano