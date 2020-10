Il cordoglio del sindaco di Positano per la scomparsa di Jole Santelli. La presidente della regione Calabria Jole Santelli è morta la scorsa notte a Cosenza, dopo una lunga lotta con la malattia. Anche il Comune di Positano, la perla della Costiera Amalfitana, con il suo sindaco Giuseppe Guida si unisce al dolore:

Abbiamo appena appreso la tragica notizia della prematura dipartita della Governatrice della Regione Calabria, Jole SANTELLI. Una Donna energica, attiva ed efficiente, con un’instancabile voglia di raggiungere sempre maggiori risultati. La prima Donna a ricoprire il ruolo di Presidente della Calabria, nonché figura politica di eccellenza, entrata a far parte del mondo della politica nel 1996. In questi casi ogni parola risulta essere scontata e superflua e, di conseguenza, ci limitiamo ad esprimere con dolore il nostro cordoglio e porgiamo sentite condoglianze per la perdita di una persona così tanto stimata, per la sua serietà professionale e personale.

Il Comune di Positano si unisce all’abbraccio dell’Italia intera rivolto a tutto il popolo calabrese, ricordando una protagonista della politica italiana, con massima stima e ammirazione.