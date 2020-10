Il comitato tecnico scientifico da pieni poteri alle ASL. A proposito di Juve Napoli

A proposito di Juve Napoli. Il CTS( Comitato tecnico scientifico ) in un comunicato da pieni poteri alle ASL. per quanto riguarda la vicenda Covid -19. E’un comunicato così chiaro che sarebbe da folli non tenerlo in considerazione.

“Il CTS, a proposito del caso dei calciatori positivi al contagio dal virus SARS-CoV-2, richiama gli obblighi di legge sanciti per il contenimento del contagio dal virus e ribadisce la responsabilità dell’Autorità Sanitaria Locale competente e, per quanto di competenza, del medico sociale per i calciatori e del medico competente per gli altri lavoratori”.