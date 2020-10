Il Calendario Delle Spose – Le Nereidi Amalfi

EVENTO GRATUITO PER TUTTE LE COPPIE DI FUTURI SPOSI

E’ NECESSARIO E DI FONDAMENTALE IMPORTANZA accreditarsi gratuitamente al seguente link:

https://www.ilcalendariodellespose.com/iscriviti-al-party… Domenica 11 ottobre 2020 alle 19.00 presso Hotel nereidi Amalfi Fashion Wedding Show nr 6EVENTO GRATUITO PER TUTTE LE COPPIE DI FUTURI SPOSIE’ NECESSARIO E DI FONDAMENTALE IMPORTANZA accreditarsi gratuitamente al seguente link:



Siamo felici di essere ospiti Domenica 11 Ottobre in una location panoramica come Le Nereidi Amalfi dalle ore 19.00. Le coppie potranno interagire gratuitamente con i numerosi fornitori di settore che parteciperanno all’evento.Atelier Boccia Pompeisfilerà con i suoi meravigliosi abiti da sposa e cerimonia

La sera dell’evento, in ottemperanza delle normative vigenti, NON SARA’ POSSIBILE ACCEDERE ALLA LOCATION SENZA L’INVITO, che verrà inviato all’indirizzo email in risposta alla Vs richiesta (controllare la cartella spam in caso di mancata ricezione). Saranno rispettate tutte le norme di sicurezza dovute al periodo attuale.

Durante la serata verranno selezionate FUTURE SPOSE che parteciperanno il prossimo anno al “CALENDARIO DELLE SPOSE 2021”, che ricordiamo da diritto ad un buono di 500 euro per il loro viaggio di nozze e non solo.

Presenta Gaetano Gaudiero

Coordinamento Sfilata Maurizio Cirillo

Per info restiamo a vostra completa disposizione ai seguenti recapiti: Whatsapp 3897855609 Telefono 3928423470.

Credits

Giulio Boiano Minou Wedding-Events REA Academy Beauty Fashion LAB Gallery Stefano Vacca Fotografo Luxury Cars and Yachts Viaggiare A Colori Arzano Selfievents Italia Caffè Passalacqua Mondo Vip Agency Graphiland Dream Music Sas di Salvatore Montano

Press

SposIn Campania La Gazzetta dello Spettacolo Vesuvio live TLA TV – canale 93 On TOP Tv Zankyou weddings PinkLifeMagazine TV Artes