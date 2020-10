Il 22 ottobre Fiat presenta la nuova 500 Elettrica. Si parte da 26 mila euro

La data da cerchiare sul calendario è quella del 22 ottobre prossimo. Tra pochissimi giorni, infatti, Fiat presenterà alla stampa internazionale la nuova Fiat 500 Elettrica rivelando tutti i segreti sul progetto ed andando ad ufficializzare, finalmente, anche quella che sarà la gamma completa della nuova city car a zero emissioni del marchio italiano.

La conferma è arrivata in queste ore da Olivier Francois che, sul suo profilo Instagram, ha ufficializzato la data de 22 ottobre invitando anche gli utenti a inviare le proprie domande sul progetto della Fiat 500 Elettrica. Il manager risponderà personalmente alle domande in arrivo con una diretta Instagram che si svolgerà in parallelo alla presentazione ufficiale della vettura.

Nonostante la presentazione avvenuta nel corso del mese di marzo e la successiva apertura degli ordini della serie speciale “La Prima”, gli interrogativi sulla nuova Fiat 500 Elettrica sono ancora tanti. Per ora, infatti, Fiat non ha ancora rilasciato alcun dettaglio sulle versioni base del progetto che garantiranno un netto taglio del prezzo rispetto alla super accessoriata La Prima che, ricordiamo, parte da 34.900 Euro con carrozzeria berlina e 37.900 Euro con carrozzeria cabrio.

Fiat 500 Elettrica: si partirà da 26 mila Euro?

Il prezzo di partenza è uno dei principali interrogativi della nuova 500 a zero emissioni. Come abbiamo già riportato nei giorni scorsi, la versione base dovrebbe partire da circa 26 mila Euro. Al momento, però, non sono ancora arrivate conferme ufficiali. Tale cifra resta, quindi, solo un’ipotesi, supportata da svariate indiscrezioni ma ancora in attesa di una conferma ufficiale.

Il prossimo 22 di ottobre, in ogni caso, Fiat dovrebbe finalmente ufficializzare la gamma della Fiat 500 Elettrica e, quindi, confermare il prezzo di partenza. Ricordiamo che grazie agli incentivi statali la nuova 500 a zero emissioni potrebbe avvicinarsi o addirittura scendere al di sotto dei 20 mila Euro, diventando sicuramente più conveniente ed interessante per moltissimi potenziali clienti.