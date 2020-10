I sintomi da Covid -19

Ecco elencati i sintomi che si possono avvertire quando un soggetto è stato colpito da Covid-19. Sono svariati e possono colpire vari organi. Il consiglio è quello di ottemperare alle misure anti Covid che sono:

Distanziamento sanitario o sociale, uso perenne della mascherina. lavarsi le mani, non toccarsi gli occhi con le mani.

Ecco elencati tutti i sintomi

A causa del collasso del sistema sanitario, gli operatori sanitari hanno preparato questo messaggio per le persone, nel caso in cui non si voglia rischiare di recarsi immediatamente in ospedale;

____

◉ I sintomi compaiono dal terzo giorno dopo l’infezione (sintomi virali).

➙ 1a fase;

◉ Dolore al corpo

◉ Dolore agli occhi

◉ mal di testa

◉ vomito

◉ Diarrea

Naso che cola o congestione nasale

◉ Decomposizione

◉ Bruciore agli occhi

◉ Bruciore durante la minzione

◉ Sensazione di febbre

◉ Gola graffiata (mal di gola)

➙ È molto importante contare i giorni dei sintomi: 1 °, 2 °, 3 °.

◉ Agire prima dell’inizio della febbre.

◉ Attenzione, è molto importante bere molti liquidi, soprattutto acqua purificata. Bevi molta acqua per mantenere la gola secca e per liberare i polmoni.

____

➙ 2a fase; (Dal 4 ° all’8 ° giorno) infiammatorio.

◉ Perdita di gusto e / o odore

◉ Affaticamento con il minimo sforzo

◉ Dolore al petto (gabbia toracica)

◉ Rafforzamento del torace

◉ Dolore nella parte bassa della schiena (nella zona dei reni)

____

➙ Il virus attacca le terminazioni nervose;

◉ La differenza tra affaticamento e mancanza di respiro:

• _La mancanza d’aria è quando la persona è seduta – senza fare alcuno sforzo – ed è senza fiato;

• L’affaticamento è quando la persona si muove per fare qualcosa di semplice e si sente stanca.

____

➙ Richiede molta idratazione e vitamina C.

____

Covid-19 lega l’ossigeno, quindi la qualità del sangue è scarsa, con meno ossigeno.

____

➙ 3a fase – guarigione;

◉ Il giorno 9 inizia la fase di guarigione, che può durare fino al giorno 14 (convalescenza).

◉ Non ritardare il trattamento, prima è, meglio è!

____

➙ Buona fortuna a tutti!

È meglio mantenere queste raccomandazioni, la prevenzione non è mai troppa!

• Sedersi al sole per 15-20 minuti

• Riposare e dormire per almeno 7-8 ore.

• Bere 1 litro e mezzo di acqua al giorno

• Tutti gli alimenti devono essere caldi (non freddi).

➙ Tieni presente che il pH del coronavirus varia da 5,5 a 8,5.

Quindi tutto ciò che dobbiamo fare per eliminare il virus è mangiare più cibi alcalini, al di sopra del livello di acido del virus.

Come;

◉ Banane, Lime → 9,9 pH

◉ Giallo limone → 8.2 pH

◉ Avocado – pH 15,6

◉ Aglio – pH 13,2

◉ Mango – pH 8,7

◉ Mandarino – pH 8,5

◉ Ananas – 12,7 pH

◉ Crescione – 22,7 pH

◉ Arance – 9.2 pH

____

➙ Come fai a sapere di avere il Covid-19 ?!

◉ prurito alla gola

◉ Gola secca

◉ tosse secca

◉ Alta temperatura

◉ Difficoltà a respirare

◉ Perdita di odore e gusto

Nota Bene _

NON conservare queste informazioni solo per te stesso, ma dallo a tutta la tua famiglia e ai tuoi amici.