Gusta Minori e Villa Romana al Tg2, il sindaco Reale: “Orgogliosi della nostra storia”

Gusta Minori e la Villa Marittima Romana si sono rese protagoniste sulla Rai, al Tg2 andato in onda ieri, venerdì 2 ottobre.

L’auspicio è che esportando questa opera teatrale multimediale in grado di mostrarci la Villa Romana come era, si possa promuovere questo straordinario sito all’estero – sostiene il sindaco Andrea Reale. Stiamo in contatto con importanti tv straniere per la produzione di un docufilm su personaggi e storia della Villa Romana di Minori”.

Gusta Minori vince la sfida. Grande successo di pubblico, presenti le tv straniere. La XXIV esima edizione di Gusta Minori è stata organizzata dall’Associazione Gusta Minori, con il patrocinio del Comune di Minori e grazie alla REGIONE CAMPANIA -Scabec per aver finanziato l’evento. Orgogliosi della nostra storia andiamo OLTRE INSIEME nel segno della Cultura.

Il Sindaco

Andrea Reale