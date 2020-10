Guardalà a Sky Sport:\" Per la Juve in isolamento è tutto normale\"

Guardalà da Torino: La Juve sta vivendo una giornata normale. La Juve farà rifinitura, La Juve si attiene al protocollo. Da ieri la squadra è in isolamento fiduciario a causa della presenza di due casi positivi, due membri dello staff, esterni alla squadra allo staff medico e tecnico, però è in isolamento fiduciario. Stamattina sono stati effettuati i tamponi, oggi pomeriggio arriverà l’esito, però procede normalmente la giornata della Juve. La squadra farà rifinitura alle 11.00 poi andranno in albergo e alle 19 .0 si presenteranno allo stadio. Presumibilmente la sfida non si giocherà. Dalle 20.45 gli arbitri aspetteranno le classi 45’ dopodiché la sestina arbitrale dichiarerà impossibile disputare la sfida per mancanza dell’altra squadra e poi il carteggio sarà mandato al giudice sportivo. La procedura sarà quella classica di una sfida che si doveva giocare alle 20.45.