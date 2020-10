Grazie a Gattuso, mi ha convinto a scegliere Napoli!

Tiemoué Bakayoko è da meno di due settimane un nuovo centrocampista del Napoli.

Bakayoko IN RADIO “Sono molto contento di stare qui, la squadra è strepitosa con me. Mi trovo molto bene con i compagni e sono felice della mia nuova casa qui”.

Gattuso ti ha convinto a scegliere Napoli? “Certo, sicuro. Gattuso mi ha convinto e sono molto felice di arrivare in una grande squadra. Vorrei anche ringraziare Gattuso in diretta per avermi fatto venire qui”.

Darò tutta la mia disponibilità a giocare come vuole il mister”.

Progetto scudetto ? “Noi ovviamente combatteremo per restare lì in alto. Non è il momento di parlare di scudetto, il nostro obiettivo è pensare partita dopo partita e cercare di lottare per i tre punti”.

Bakayoko subito titolare ? “Ho tanta voglia di giocare, visto che non scendo in campo da parecchi mesi. Io ce la sto mettendo tutta, sabato vorrei essere lì in campo a giocare, ma dipende dal mister. L’Atalanta è una squadra che gioca molto bene e assai veloce”.