Gravina:\" Non rispondo a De Luca ma sono deluso\"

Il presidente federale Gravina ha preferito non rispondere alle parole di De Luca, scrive quest’oggi il Corriere dello Sport, dopo averlo fatto già alle critiche del dottor Galli sul protocollo, ma – si legge – pare essere rimasto parecchio deluso. Anche perché il protocollo è un atto ufficiale, validato dal comitato tecnico-scientifico: “Nei palazzi viene ritenuta una valutazione errata dell’importanza socio-economica del pallone che genera 1,4mld di contribuzione fiscale e previdenziale con un’incidenza del 71% sull’intero comparto sportivo. E Gravina è stanco di vedere considerato questo mondo come un peso per la salute degli italiani”.