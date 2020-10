Gragnano, ragazza positiva al Coronavirus partecipa ad una festa privata. Isolamento domiciliare per tutti i partecipanti

Gragnano. Finisce nel peggiore dei modi una cena svoltasi qualche giorno fa in un’abitazione privata. Come riporta “Stabianews” tra i partecipanti alla serata c’era anche una ragazza in attesa di tampone e che avrebbe dovuto rispettare la quarantena. Il risultato del tampone è stato una doccia fredda poiché la ragazza è risultata positiva al Coronavirus. Immediatamente è scattata la profilassi prevista dallo specifico protocollo con il tracciamento dei contatti avuti dalla persona contagiata. L’Unità Operativa di Prevenzione Collettiva dell’Asl Na 3 Sud ha disposto l’isolamento domiciliare per tutti i partecipanti alla cena e la sottoposizione al tampone naso ed orofaringeo per accertare eventuali contagi.