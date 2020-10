Gragnano, bimbo di 3 anni positivo al Covid

Un bimbo di tre anni con il Covid. Contagiato in famiglia, è in isolamento domiciliare con i suoi genitori. Il caso a Gragnano dove, alcuni giorni fa, il sindaco ha comunicato che in città sono tredici i nuovi positivi. La scoperta dopo i controlli scattati per la presenza di contagiati tra i parenti. Sottoposto a tampone i genitori hanno scoperto che anche il bimbo ha contratto il virus. Il piccolo sta bene e non presenta sintomi, come per fortuna accade in quasi tutti i bambini e adolescenti. Dovrà restare in quarantena fino a quando il test non decreterà che il bimbo è negativo.