GORI verso la chiusura le sedi di Piano di Sorrento e Castellammare, chi ha problemi deve arrivare a Torre del Greco. A evidenziarlo è il blog Talepiano di J. Pollio e merita riprenderlo

E’ nato tutto grazie all’emergenza Covid. Un comunicato stampa, datato 15 marzo scorso, in cui la GORI faceva sapere che…

Come ulteriore misura di prevenzione della diffusione dei contagi ed in osservanza alle

raccomandazioni e prescrizioni delle Autorità competenti, in particolare dell’ordinanza n.15

della Regione Campania, al fine di arginare la diffusione del virus Covid 19, GORI comunica la chiusura al pubblico di tutti i punti di contatto presenti sul territorio (Torre del Greco, Nocera Inferiore, Pomigliano d’Arco, Castellammare di Stabia, Piano di Sorrento e Anacapri) fino al superamento dell’emergenza sanitaria in corso.

Si doveva attendere l’8 luglio per vedere finalmente la luce. Gli sportelli riaprivano.

Tutti?

Purtroppo no, solo quelli di Nocera Inferiore, Pomigliano d’Arco e Torre del Greco. Gli altri, compreso Piano di Sorrento, restavano ancora in emergenza.

L’estate trascorreva e nessuna notizia. Nessuna notizia ufficiale però, perché l’ufficiosa c’è.

GORI non riapre più lo sportello di Piano di Sorrento (dove è stato già avviato l’iter per la disdetta del contratto di locazione) e, a quanto pare nemmeno quello di Castellammare di Stabia. Chi vorrà dovrà recarsi a Torre del Greco, perché l’emergenza è diventata normalità.

La Penisola sorrentina è e resta solo una vacca da mungere, per tutti.

Che dite Sindaci ce la diamo una mossa?