Google festeggia Halloween: il Doodle interattivo del gattino nero ammazza fantasmi. A prima vista, il doodle con cui Google ha scelto di festeggiare l’arrivo di Halloween potrebbe non sembrare troppo diverso dagli altri. Gli internauti meno attenti potrebbero limitarsi ad apprezzare la presenza nel disegno di alcuni personaggi tipici della festa, come un gatto nero e dei fantasmi, prima di riprendere a navigare.

In realtà, facendo più attenzione, è possivile notare che la seconda “O” del logo di Google ha la forma tipica del tasto “plaY. Un semplice click, dunque, darà il via ad un vero e proprio videogioco dedicato alla notte più spaventosa dell’anno.

Il nuovo doodle interattivo di Hallowen rappresenta a tutti gli effetti un sequel di quello del 2016, “Magic Cat Academy”. Il filmato iniziale riepiloga gli eventi della storia e spiega per quale motivo Momo, il gatto-mago protagonista del videogioco, armato di bacchetta deve di nuovo affrontare numerose orde di fantasmi, stavolta sott’acqua.

Sulla testa dei fantasmi appare una figura (una linea retta, una V, oppure una linea orizzontale) a seconda della figura dovremo muovere il mouse così da tracciare quella medesima linea sullo spazio di gioco. Si passa dalle semplici linee verticali a triangoli e spirali, passando per i cuori, necessari per recuperare un po’ di vita.

Fatto questo il fantasma verrà distrutto, ma ce ne saranno tanti altri in arrivo subito dopo di lui.Insomma, un giochino divertente e semplice, che potrebbe diventare un’alternativa per i più piccoli per qualche oretta, visto che non si potrà uscire in strada stasera per fare dolcetto o scherzetto.