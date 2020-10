Giuntoli a Sky:” Rispettiamo le regole. Rinnovo Gattuso? Ne parliamo sempre”

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ad una manciata di minuti dal match d’Europa League con l’AZ è intervenuto a Sky Sport: “E’ una competizione a noi molto cara. Abbiamo fatto tanta fatica ad arrivarci tramite la Coppa Italia dopo un anno difficile. Vogliamo onorare l’impegno e andare il più avanti possibile”.

Si aspetta questo impatto di Osimhen? “Pensavamo che potesse darci una grossa mano e lo sta facendo, ne siamo molto contenti”.

Vi preoccupa la situazione legata al Covid-19 in casa AZ? “C’è sicuramente un po’ di preoccupazione, ma la nostra volontà è come sempre quella di rispettare le regole e andare avanti. Siamo pronti a giocare, puntiamo a fare bene, cercando di superare indenni anche questa partita”.

State parlando del rinnovo di Gattuso? “Con Rino c’è grande sintonia, quindi sicuramente resterà a Napoli, poi vedremo in che modi e tempi. Stiamo parlando del rinnovo. Non abbiamo un’idea di scadenza, c’è la volontà di entrambi di andare avanti, come

E’ stata dura trattenere Koulibaly quest’estate? “E’ stato più difficile nelle altre sessioni di mercato. Questa sessione è stata non molto ricca e il ragazzo di conseguenza ha capito. Con tre anni di contratto è rimasto volentieri, senza nessun problema né difficoltà, è molto contento qui”.