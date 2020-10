Ginnastica, Stabia promosso, grande spettacolo al Palavesuvio, plauso ai volontari

Dopo il grande successo delle Universiadi, la grande Ginnastica è tornata al Palavesuvio di Napoli. Responso favorevole alle società campane impegnate nei Campionati di Serie A1 e Serie B di Ginnastica Artistica maschile e femminile della Federazione Ginnastica d’Italia.

In assenza di pubblico per le note disposizioni anti Covid-19, l’impianto che lo scorso anno aveva ospitato le Universiadi ha fatto registrare il 2° posto nella classifica della giornata, ed il I° posto in quella generale della regular season, per la Ginnastica Salerno in A1 maschile. Tommaso De Vecchis, Carlo Salsedo, Salvatore Maresca, Christian Atte ed Emanuele Nacca, guidati da Marcello Barbieri, hanno così guadagnato l’accesso alla Final Six in programma nello stesso impianto partenopeo il 22 novembre prossimo, dove dovranno difendere gli scudetti conquistati nel 2018 e 2019. Non vanno in finale le loro compagne di squadra, Emily Armi, Elisa Agosti, Giulia Paglia, Giulia Leone, Giulia Pizza, guidate da Massimo Gallina, giunte all’8° posto della regular season che garantisce loro, però, la permanenza nella massima serie anche per il prossimo anno, riservata fino alla 9^ classificata.

Conferma anche per la Ginnastica Campania 2000 di Massimiliano Villapiano, in Serie B maschile. Luciano Tartaglione, Eduardo Martano, Manlio Massaro, Emidio Della Pietra e Alessandro Degli Uberti, tutti nella foto e autori di una gara eccellente davanti al pubblico amico, hanno sfiorato il podio giungendo al 4° posto della giornata e consolidando il 5° posto della classifica finale, lasciando l’ultimo posto utile alla permanenza nella serie cadetta alla Società Ginnastica Livornese.

Promozione dalla Serie C alla B, invece, per il C.G.A. Stabia con Dario Albano, Giuseppe Cascone e Giuseppe Fiorinelli. I ragazzi Angelo Radmilovic hanno conquistato il 2° posto nella selezione interregionale comprendente Lazio, Umbria, Abruzzo, Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, che ha consentito loro il salto alla categoria superiore. Gli stabiesi, così, raggiungono i cugini della Ginnastica Campania 2000 incrementando le presenze campane nell’élite della ginnastica italiana.

Presenti al Palazzetto di Ponticelli, ed alternatisi nelle premiazioni, il Presidente della F.G.I. Cav. Gherardo Tecchi, il suo vice Rosario Pitton, Il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris, l’Assessore allo Sport Ciro Borriello, il Questore di Napoli Alessandro Giuliano ed il Presidente regionale del Coni Sergio Roncelli. Tutti a fare da cornice alla splendida organizzazione curata nei dettagli dal Presidente FGI Campania Aldo Castaldo con i suoi stretti collaboratori, Marco Castaldo e Valentina Gaverio, Massimiliano Villapiano, Stefano Laudadio, Emiliana Polini, Cristina Casentini, Simone Penta, oltre a Graziano Piccolo con la sua squadra. Il successo dell’Autunno Napoletano della Ginnastica al Palavesuvio è anche loro.