Gattuso :” Vogliamo essere protagonisti in Europa League”

Gattuso ai microfoni di Sky presenta la partita di Europa League contro l’AZ Alkmaar. Lo fa con il piglio con cui giocava. In questo stralcio parla anche della coppia d’attacco Osimhen- Mertens. Ecco le sue parole :”

Osimhen-Mertens coppia perfetta? Nel Calcio di perfetto non c’è nulla, sicuramente bisogna lavorare durante la settimana. Sono due giocatori che si trovano bene, riescono a fare delle cose importanti insieme, però bisogna ancora migliorare tante cose. Tra queste quando Osimhen viene incontro a Dries, perché non possiamo sempre mandare in profondità Victor. Dobbiamo avere grande serietà quando si lavora qui a Castel Volturno e dopo vediamo.

Obiettivo stagionale? Vogliamo giocare un’Europa League da protagonisti, è un trofeo che non ho mai vinto perché non l’ho quasi mai giocata mentre in campionato l’obiettivo è arrivare in zona Champions, poi si vedrà”.