Gattuso:” Paura di perdere i miei giocatori per il COVID”

Gattuso esprime tutte le sue paure per quanto riguarda la grave pandemia da Covid-19. Il mister ha espresso i suoi timori ai microfoni di Sky. La sua paura è quella di perdere altri giocatori a causa della grave pandemia. Lo fa alla vigilia della sfida di Europa League ai microfoni di Sky:

“Sarei ipocrita a dire che non siamo preoccupati, ci siamo passati già tre settimane fa contro il Genoa. Siamo pagati per fare questo lavoro, però c’è paura di perdere dei giocatori per il coronavirus, c’è paura anche quando torni a casa e sei a contatto con i figli. Ma non siamo noi a decidere. Intanto la partita l’abbiamo preparata. Può succedere a tutti, abbiamo due giocatori fuori da 20 giorni (Elmas e Zielinski, ndr) perché ancora positivi. L’AZ è una squadra forte anche senza i positivi. Ci sarà qualche cambio ma non troppi, Insigne sta bene ed è convocato. Avere contro il figlio di Gullit? Mi sono fatto vecchio“.