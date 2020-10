Furore, ora è ufficiale: un cittadino risultato positivo al covid-19

Ci è stato comunicato dall’Asl che un cittadino del nostro comune è risultato positivo al Covid-19 – a scriverlo è la pagina Facebook del Comune di Fuore (Salerno) che ancora una volta conferma quanto avevamo anticipato anche se, purtroppo, per una notizia spiacevole.

La persona è in buone condizioni ed in isolamento. Invitiamo la cittadinanza a stare tranquilla e a proseguire nel rispetto scrupoloso delle regole di prevenzione vigenti. Sarà nostra cura comunicare ulteriori aggiornamenti in merito.

Con il nuovo contagio nella piccolissima perla della costiera amalfitana tra Praiano e Conca dei Marini, i contagi nella Divina ammontano a 26. Un numero decisamente più elevato rispetto alla prima ondata, ma che non deve causare panico, poiché può essere gestito nel migliore dei modi.