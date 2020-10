Furore. Encomio a Pasquale Cuccurullo ed entrata nella Miramare Service in Consiglio Comunale.

Furore ( Salerno) Nel paese dipinto , incastonato fra Amalfi ed Agerola, in Costiera amalfitana, è stato indetto un consiglio comunale per il 10 novembre. Fra gli argomenti primeggia la “Miramare Service” la società che gestisce in house i servizi a quasi tutti i comuni della Divina da Maiori a Praiano, ed ora anche a Furore. L’amministrazione Milo ha previsto anche l’encomio per il dipendente Pasquale Cuccurullo che va in pensione. Auguri anche da Positanonews. L’appuntamento è per martedì 10 novembre alle 18

Furore Avviso_convoc._CC_-_albo_pretorio