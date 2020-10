Francia, domani 28 ottobre sarà annunciato il lockdown nazionale?

Parigi. Le indiscrezioni su un probabile lockdown in Francia sono state riferite da Bfm-Tv mentre Le Monde parla dell’attesa del discorso di Macron domani alle 20*. Intanto la pressione sugli ospedali in Francia è sempre più forte. Nel Paese transalpino la situazione legata al Covid continua a tenere con il fiato sospeso la popolazione. Mentre i contagi si impennano, a lanciare l’ennesimo allarme è il presidente del comitato scientifico francese, Jean-Francois Delfraissy, ai microfoni di Rtl: «Questo virus rappresenta una sfida difficile. Abbiamo acquisito delle informazioni, ma non sappiamo tutto, per tale ragione questa seconda ondata potrebbe essere addirittura peggiore della prima. L’impatto sul servizio sanitario e sui reparti di rianimazione sarà immediato, e si svilupperà già nelle prossime tre settimane». Il Presidente Delfraissy in riferimento ai numeri aggiunge: «Attualmente abbiamo più di 50mila casi al giorno, ma di questo passo andremo verso i centomila».

*Emmanuel Macron présentera mercredi à 20 heures de nouvelles mesures contre le Covid-19.Ces nouvelles restrictions, qui pourraient aller jusqu’à un reconfinement national, seront décidées mercredi matin au cours d’un deuxième conseil de défense, avant le conseil de ministres.(Le Monde avec AFP)

a cura di Luigi De Rosa