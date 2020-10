Fra Maiori e Minori sono 6 contagiati e altri si sospettano. Positanonews non nasconde , ma niente allarmismi

Fra Maiori e Minori sono 6 contagiati e altri si sospettano. Senza allarmismi Positanonews non nasconde Sei casi ( 6 ) fra Maiori e Minori finora in Costiera amalfitana, mentre si attendono altri tamponi.

Quando noi di Positanonews abbiamo scritto che , da voci molto autorevoli, che sarebbero usciti dei casi, e altri ( pochi per fortuna ) ancora ci saranno ( ma preferiamo aspettare l’ufficialità) siamo stati attaccati.

Purtroppo il problema esiste in Campania e la Costa d’ Amalfi fa parte della Campania, il coronavirus Covid- 19 c’è .

Fra scegliere di essere asserviti al potere e alla politica, e quindi dire le cose solo quando loro decidono di farlo sapere , o essere al “servizio” dei cittadini , abbiamo scelto la seconda, più rischiosa opzione, anticipando.

Il rischio è di potersi sbagliare in parte, ma sempre intervenendo in caso di precisazioni o smentite, ma mai e poi mai ci inventiamo le notizie, purtroppo, al novanta per cento dei casi non ci siamo sbagliati.

Abbiamo la responsabilità di essere l’unica testata autorevole e storica sul territorio che va al di fuori dell’ambito localistico e quindi siamo sempre stati molto prundenti, ma , da ambienti sanitari, la preoccupazione montava.

Purtroppo anche in Costiera amalfitana il Covid c’è. Manteniamo le norme di sicurezza, distanziamento, mascherina e lavarsi le mani , e andrà tutto bene.

Vi terremo aggiornati, noi rispondiamo solo ai nostri lettori, che aumentano continuamente giorno per giorno.

Al momento oltre a Minori e Maiori ci sono cinque casi a Vietri sul mare, poi uno per parte a Cetara, Amalfi , Furore ( non confermato dal sindaco, come con Tramonti, poi smentito dal primo cittadino, ndr) e Positano di una donna straniera che lavora in una struttura ricettiva, dove sono stati fatti tamponi tutti negativi, in via di guarigione.