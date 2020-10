Fourneau declassato! Vergogna AIA

Vergogna Aia ,L’arbitro di Crotone -Juve, signor Fourneau di Pordenone è stato già declassato in serie B. La sua colpa quella di aver arbitrato bene l’anticipo serale di sabato sera Questo arbitro aveva diretto in maniera perfetta. Aveva dato un rigore netto ai calabresi, e aveva espulso giustamente Chiesa.Il suo atteggiamento è stato ritenuto di lesa maestà alla vecchia e odiata signora .In pratica tal signore di fatto non aveva subito nessun condizionamento della presenza della parte non pulita del calcio italiano. Ed il calcio italiano i cui padroni vestono di bianco e nero invece di premiarlo, hanno declassato e l ” hanno designato per una sfida di serie B .Una sola parola può essere gridata ad alta voce, VERGOGNA .